Milan, la conferma di Kjaer può essere un'occasione: Musacchio in bilico

Simon Kjaer potrebbe essere uno dei giocatori over30 che verranno confermati nel Milan in vista della prossima stagione. Il giocatore danese si porta dietro un bagaglio importante d'esperienza in giro per l'Europa e il suo riscatto costerebbe solo 1,5 milioni di euro. Una cifra decisamente bassa per un difensore centrale di 31 anni che davanti a sé ha ancora diverse stagioni da poter disputare. Quel che è certo è che solo uno tra lui e Musacchio potranno conquistare la permanenza a Milanello. A riportarlo è Tuttosport.