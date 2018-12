© foto di PHOTOVIEWS

Dopo aver saltato le ultime due gare di campionato per squalifica, Gonzalo Higuain è tornato in campo ieri contro il Torino, ma purtroppo la sua prestazione non è stata delle migliori. Secondo il Corriere della Sera, la crisi del Pipita, che non segna dal 28 ottobre, preoccupato i rossoneri, così come il mal di schiena che lo sta tormentando da diverse settimane: "Il Pipita nemmeno doveva giocare. Se è sotto tono è perché ha fastidio alla schiena" le parole di Gattuso dopo il pari contro i granata.