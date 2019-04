Milan, la Curva protesta per gli ultimi episodi: "Avete VARcato il limite"

Non è un momento felicissimo per il Milan di Gennaro Gattuso, che però nelle ultime settimane ha reclamato per alcuni episodi arbitrali giudicati sfavorevoli. Leonardo si è fatto sentire dopo il match di Genova con la Sampdoria e dopo quello di Torino contro la Juventus, mentre poco fa è andata in scena la protesta della Curva Sud, che ha espresso il proprio dissenso nei confronti del VAR e degli ultimi arbitraggi: "Avete VARcato ogni limite", è il messaggio esposto dai tifosi rossoneri a pochi minuti dall'ingresso in campo delle squadre.