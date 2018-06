Milan, la difesa del club alle accuse dell’Uefa

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

I 10 milioni che il proprietario del Milan Yonghong Li doveva far arrivare come aumento di capitale sono stati versati (fatto): pare che questa volta siano partiti da Shanghai e non da Hong Kong (indiscrezione), ieri erano in Lussemburgo e lunedì saranno depositati sul conto. Un’altra scadenza superata evitando l’intervento del fondo Elliott; ora ne devono arrivare all’incirca altri 30 entro il 15 giugno. Sarà lo snodo decisivo per capire se Li resterà in sella, riporta il Corriere della Sera.

Nei giorni successivi (pare l’udienza sarà tra il 18 e il 20), sarà invece l’Uefa a fornire il suo verdetto decidendo quali sanzioni spettano al Milan per la violazione del financial fairplay negli anni 2014-2017. Ora però spetta al giudice, la camera giudicante (che non può più patteggiare, ma può solo sanzionare), decidere se recepire in toto le richieste dell’accusa, oppure scegliere una sanzione più morbida dopo aver letto la memoria difensiva del Milan (inviata ieri) e ascoltato le parti in udienza. Il Milan nella sua memoria ha ricordato come in altri tre casi con perdite uguali o più alte non ci sia stata l’esclusione dalle Coppe; inoltre il Milan sottolineerà che i deficit appartengono alla vecchia proprietà e che il nuovo club ha messo in atto una politica più virtuosa.