Milan, la difesa di Gattuso: Gigio poco sereno per le voci di mercato

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Cos’è successo a Gianluigi Donnarumma? I due errori che hanno compromesso la finale di Coppa Italia con la Juve hanno alzato un nuovo polverone sul 19enne portiere rossonero. E’ stato in generale un anno molto difficile per l’estremo difensore cresciuto nel settore giovanile milanista, e ieri in conferenza mister Gattuso ha provato a dare una spiegazione alle sue “distrazioni” nella recente sconfitta all’Olimpico di Roma: “Sottovalutate l'aspetto dell'età, invece tenete conto solo di quello che guadagna. Con tutte queste voci non è facile, nel calcio non basta solo essere fenomeni ma devi anche avere la mente lucida”. La pressioni su Donnarumma sono sempre molto alte, soprattutto dopo il rinnovo milionario della scorsa estate. La gente ora si aspetta sempre il massimo da un portiere pagato 6 milioni netti a stagione, e soprattutto non perdona più. Se nel suo primo anno in rossonero era coccolato da stampa e pubblico, ora Gigio viene trattato come gli altri, se non peggio, con la sostanziale differenza che a subire le critiche è un ragazzo appena diciannovenne.

“Se non sei tranquillo, diventa difficilissimo. Tre giorni prima della finale si parlava del PSG e dei vari incontri, è una cosa incredibile”, dice Gattuso con evidente riferimento alle voci di mercato fatte uscire prima di Juve-Milan. Voci che però girano ormai da settimane considerando che il suo agente ha tutta l’intenzione di spostare Donnarumma dal Milan. “Lui sta pagando tutto questo. Io ho giocato per 20 anni e quando avevo qualcosa che mi turbava, io non rendevo. E penso che succeda anche a voi quando litigate con le varie mogli e mariti, il lavoro non viene alla perfezione", ha chiosato il tecnico calaberse, sempre a difesa del suo giocatore. Donnarumma vive un momento complicato ma oggi a Bergamo ha la possibilità di voltare pagine e riscattarsi.