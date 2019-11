Milan, la dinastia continua: col Napoli prima panchina per Daniel Maldini

© foto di Hefnawy

Ieri la convocazione, oggi la panchina. Di padre in figlio, e anche qualcosa di più: la dinastia Maldini in casa Milan continua. Tra le dieci riserve scelte da Stefano Pioli per la partita contro il Napoli spicca infatti Daniel: classe 2001, in distinta col numero 98, è il figlio di Paolo nonché ovviamente nipote di Cesare. Si tratta della prima panchina coi rossoneri per lui.