Secondo quanto appreso da MilanNews.it, il Milan è fermamente convinto di prendere Angel Correa. La situazione con l'Atletico Madrid è in evoluzione dopo le trattative di queste settimane. Ad oggi l'argentino è l'unico obiettivo concreto per l'attacco di Marco Giampaolo, bisognoso di una seconda punta. Da Madrid per ora fanno muro ma non in maniera così forte come nei giorni scorsi. Zvonimir Boban, che già si era recato in Spagna per un blitz, è innamorato calcisticamente del classe '95.