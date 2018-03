Milan, la doppia partita: tra Juve e aspetto finanziario

Da un lato il Milan prepara la sfida alla Juventus, fondamentale per la rincorsa al quarto posto. Dall'altro lato la partita più importante, quella che riguarda i quadri societari e il prosieguo dell'attuale proprietà. In riferimento al campo oggi a Milanello i rossoneri hanno organizzato un'amichevole con la Primavera per testare le condizioni di Andrea Conti, non ancora pronto per giocare dall'inizio ma voglioso di tornare ad essere una colonna portante di questa squadra.

Spostandoci invece sull'aspetto finanziario, il presidente Li Yonghong dovrà fare un aumento di capitale da 37,4 milioni entro giugno ed è stata chiesta una prima tranche entro fine marzo. Il bonifico da 10 milioni ad oggi non è ancora partito. C'è da dire che fino a questo momento Mr. Li ha sempre rispettato tutte le scadenze e in società si augurano che avvenga pure per il nuovo aumento di capitale. È possibile che tutto possa essere rimandato all’inizio della prossima settimana. Qualora la tranche non dovesse arrivare in breve tempo e, più in generale, se non dovesse concretizzarsi l’aumento di capitale ad opera dell’azionista cinese, il fondo americano Elliott si è già detto disposto a coprire la cifra, facendo così aumentare il suo credito nei confronti di Li Yonghong e da esigere entro ottobre. Per Elliott, il Milan è una garanzia e non un obiettivo. Qualora dovesse entrarne in possesso, lo rimetterebbe subito in vendita. Dunque, prossima settimana decisiva per la prima tranche dell’aumento di capitale anche perché, questi soldi, sono necessari per l’ordinaria amministrazione del club. Intanto è confermata da più parti la presenza di Marco Fassone, insieme ad altri membri del CdA del Milan, a Londra per cercare di trovare una soluzione in materia di rifinanziamento del debito.