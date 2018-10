Milan, la dura lettera di licenziamento di Fassone: "Gravi negligenze"

Il portale 'CalcioeFinanza' pubblica quest'oggi una lettera che la nuova proprietà del Milan, lo scorso 17 agosto, ha fatto recapitare all'ex amministratore delegato del Milan Marco Fassone per motivare il licenziamento. I toni sono duri: "Le condotte da Lei tenute evidenziano una grave indifferenza e negligenza rispetto a fondamentali interessi della nostra Società e delle risorse in essa impiegate e operanti a favore della medesima e acquistano gravità ancora maggiore tenuto conto dell’elevata qualifica dirigenziale e della posizione apicale da Lei rivestita all’interno della nostra società", ha scritto il Milan che ha chiuso così la lettera: La preghiamo di provvedere, immediatamente, alla riconsegna dei beni e documenti aziendali attualmente in Suo possesso, nonché al rilascio ovvero alla liberazione dell’immobile da Lei occupato".