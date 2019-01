Fonte: milannews.it

© foto di PHOTOVIEWS

Autore di una buona prova contro il Napoli, Diego Laxalt ha parlato così a Milan TV: "Abbiamo tenuto testa ad un grande Napoli, soprattutto a livello difensivo abbiamo controllato bene. Quando difendiamo bene, poi abbiamo più voglia di far male in attacco. Siamo usciti lucidamente in palleggio, giocando come sappiamo".

I pochi gol subiti: "Ci abbiamo sempre lavorato, fin da inizio stagione. È tutto un fatto di concentrazione che ci trasmettiamo l'uno con l'altro. Ci sentiamo forti in difesa, serve continuare così".

La prestazione personale: "Sono contento. Ho sempre lavorato rimanendo sereno e tranquillo, cercando di aiutare la squadra anche fuori dal campo. Quando arrivano le chance, cerco di dimostrare che sono pronto".

I consigli di Piatek prima della partita: "Ha movimenti chiari, quando la vuole dietro fa un cenno e quando la vuole in maniera diversa fa un altro movimento. Ne abbiamo parlato prima di iniziare, ci ha detto che gli piacciono i palloni lunghi".