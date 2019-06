Milan, la firma di Giampaolo non arriverà a breve. Priorità alla dirigenza

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Marco Giampaolo sarà con ogni probabilità il nuovo allenatore del Milan ma l'annuncio non dovrebbe arrivare in tempi brevissimi. Nelle scorse ore il tecnico ha avuto un contatto telefonico con il nuovo responsabile unico del Milan, Paolo Maldini, e i due si sono impegnati reciprocamente.

Prima la dirigenza - Come detto la firma potrebbe tardare ad arrivare, visto che il club rossonero vuole innanzitutto completare tutte le caselle dirigenziali e successivamente ci sarà l'affondo decisivo, anche perché Giampaolo al momento non è un allenatore libero e deve prima chiudere con la Sampdoria in modo ufficiale, anche se il divorzio è di fatto già stato sancito. A riportarlo è il Corriere dello Sport.