In un Milan che sembra inserire con il contagocce gli innesti arrivati in estate, la ventata d'aria fresca arriva paradossalmente dall'ultimo della lista. Ante Rebic nel momento in cui è stato chiamato in causa nella gara del Bentegodi di Verona contro l'Hellas ha infatti concesso segnali più che confortanti, mettendo in fila giocate di qualità ed una verve agonistica che spinge all'ottimismo rispetto al progetto tattico di Marco Giampaolo. Il croato ha in dotazione tanto la fisicità necessaria per diventare indispensabile nella linea avanzata dei milanesi, quanto il talento per consentire alla manovra milanista delle opportunità imprevedibili in più per innescare il fiuto del gol di Piatek. Un segnale confortante, a margine di una vittoria poco convincente, che giunge proprio alla vigilia della stracittadina contro un'Inter che ha fatto il carico di entusiasmo grazie alla nuova guida tecnica ed ai risultati ottenuti in questo avvio di campionato. Una sfida che, c'è da giurarci, Rebic vivrà da protagonista fin dal primo minuto.