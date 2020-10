Milan, la gioia di Pioli: "Nessuno è un'alternativa, per me son tutti titolari. Oggi grande prova"

Dopo la netta vittoria sullo Sparta Praga, 3-0, in casa Milan, ai microfoni di Milan TV, ha parlato il tecnico rossonero Stefano Pioli: “E’ quello che ci eravamo prefissati, controllare la gara e capire il loro atteggiamento, alternando il manovrato a quello più diretto dato gli spazi che ci concedevano, nel complesso è stata una buona prestazione. Sono soddisfatto di tutta la squadra, nessuno per me è un’alternativa ad altri, ho la fortuna allenare tanti titolari, e più si va avanti più saranno difficili per me le scelte: ma va benissimo così, vuol dire che il nostro percorso è in crescita. Giocare così spesso brucia energie mentali e fisiche, essere sempre al massimo è decisamente importante: ora abbiamo poco tempo per recuperare, ci aspettare gara dura contro un avversario (l'Udinese, ndr) che sta raccogliendo poco ma è tosto, lo scorso anno ci mise in difficoltà a “San Siro”. Il sistema di gioco? E’ rimportante muoversi bene e questo lo facciamo”.