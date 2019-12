Milan, la Bild: "Offerto a Rangnick ruolo di allenatore e ds"

© foto di PhotoViews

Ralf Rangnick nel mirino del Milan per il doppio ruolo di direttore sportivo e allenatore per la prossima stagione. Questa la notizia lanciata in Germania dalla Bild questa mattina che riguarda il club rossonero. Lo stesso Rangnick, dopo l'addio al Lipsia, si è dedicato interamente al lavoro dirigenziale nel gruppo Red Bull ma stando a quanto riportato dal quotidiano tedesco sarebbe stato contattato dal Milan che lo vuole per giugno proprio nel doppio ruolo. I rossoneri vorrebbero bloccare il tedesco da gennaio cominciando a collaborare con lui come consulente esterno. Il diretto interessato sta valutando la proposta e nelle prossime settimane potrebbero arrivare novità.