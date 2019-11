© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La Juventus resta alla finestra per Gigio Donnarumma, numero 1 del Milan e della Nazionale italiana visto che il contratto è in scadenza nel giugno del 2021 e che il prezzo potrebbe essere relativamente vantaggioso. Sul poriterone milanista però resta vigile anche il PSG, forse l'unica società che non si spaventerebbe davanti a una richiesta contrattuale da 10 milioni di euro a stagione, quella cioè che presenterà Raiola ai club interessati. Intanto la Vecchia Signora è vicina a rinnovare l'accordo con Szczesny, un premio per un portiere affidabilissimo e che ha un ottimo rapporto con il secondo più ingombrante al mondo, ovvero Buffon. Il prolungamento però non significherebbe automatica conferma, anche perché il polacco piace a diversi club inglesi e nel caso in cui dovesse muoversi qualcosa sul fronte Donnarumma, ecco che un avvicendamento non sarebbe fantacalcio. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.