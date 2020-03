Milan, la lista della spesa di Rangnick: almeno cinque acquisti per completare la rosa

Rangnick o non Rangnick? Con mister Pioli sempre più in bilico, arrivano dall'edizione odierna di Tuttosport ulteriori indiscrezioni sul possibile approdo al Milan di Ralf Rangnick. Un manager all'inglese, e non certo un "semplice" allenatore all'italiana, che sembra avere già le idee chiare, chiarissime anche sul mercato.

La lista della spesa - Lasciando in stand-by la questione portiere (tutto dipenderà dal rinnovo di Gianluigi Donnarumma), il 'Diavolo' ha bisogno infatti di un terzino destro, di un centrale di difesa, di un paio di centrocampisti e almeno di un attaccante, in attesa di capire cosa farà Zlatan Ibrahimovic. Una lista ben delineata che esclude in partenza colpi da 50-60 milioni di euro e punta invece sul talento in prospettiva: la proprietà, d'altronde, ha già scoperto da tempo le sue carte sulle strategie per i prossimi acquisti.