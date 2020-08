Milan, la lunga partita con Raiola: dopo Ibra arriva il turno di Donnarumma e Romagnoli

Sistemata la questione legata a Zlatan Ibrahimovic, tra Milan e Raiola prenderanno il via i lavori per i rinnovi di Donnarumma e Romagnoli. Per il primo, il procuratore spinge per vederlo altrove, ma il portiere si sente legatissimo al progetto rossonero e vorrebbe proseguire la propria avventura a San Siro. Molto dipenderà dalla Champions ma anche dal ritocco dell'ingaggio. La richiesta da 7 milioni netti a stagione non potrà essere soddisfatta da Elliott, ma a 6 più bonus la quadra potrebbe essere trovata.

Il capitano - Per il difensore centrale c'è più tempo vista la scadenza nel 2022, ma la trattativa si preannuncia turbolenta. La richiesta economica sarà di 5 milioni a stagione contro i 3,5 attuali, poi ci sarà anche quella legata al futuro del club con il giocatore che chiederà al club se nei piani c'è o meno la costruzione di una squadra all'altezza di ambizioni vincenti in Italia e all'estero. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.