Milan, la missione di Pioli ed il nodo Donnarumma

Il Milan lavora su più tavoli, e se ha la possibilità di farlo con serenità lo deve alla professionalità di Stefano Pioli. Il tecnico dei rossoneri, nonostante un futuro apparentemente segnato dall’accordo con Rangnick per il quale non è ancora stato sciolto il dubbio legato al ruolo che verrà a ricoprire in rossonero, sta portando avanti un finale di campionato di livello che permette alla classifica rossonera di trovare almeno parzialmente il sorriso. In attesa di comprendere quali possano essere, ammesso che ce ne siano, le chance di permanenza a lato del demiurgo tedesco da cui dipenderanno le sorti del nuovo Milan, il tecnico emiliano prosegue nella sua opera di rivalutazione del materiale tecnico di cui dispone. Con una particolare menzione nei confronti di Calhanoglu e Kjaer, che galleggiano su livelli di rendimento assolutamente da Milan. Il discorso più spinoso è allora quello legato a Donnarumma: la scadenza del suo accordo con i rossoneri è fissata esattamente tra un anno. Un lasso di tempo evidentemente troppo breve per mettere al riparo da sorprese, anche perché le schiarite nonostante l’amore di Gigio per il Milan non hanno ancora preso possesso del panorama. La missione comune è evitare la il parametro zero, con particolare attenzione a chi, come la Juventus, osserva da diversi mesi con malcelato interesse nonostante il recente rinnovo di Szczesny. Si prevedono settimane calde, molto più di quanto il meteo possa prospettare.