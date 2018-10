Milan, la notte europea esalta i bomber Cutrone e Higuain

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Il Milan ha dovuto faticare molto per avere la meglio sull’Olympiacos ieri sera a San Siro, nel secondo match di Europa League. I rossoneri sono prima andati sotto a causa di una svista difensiva di Zapata in marcatura su Guerrero, poi nella ripresa con l’ingresso di Cutrone e Calhanoglu e con il passaggio al 442 il Milan ha trovato la rimonta in meno di dieci minuti, grazie alla doppietta del giovane attaccante rossonero e all’acuto del solito Higuain. I numeri di Cutrone sono davvero importanti e fanno ben sperare per il futuro, al punto che Gattuso in conferenza l’ha esaltato: “Spero che diventi come Pippo Inzaghi” ha detto il tecnico con soddisfazione. Una rete ogni 28 minuti, tre gol fino ad ora con solamente 85 minuti disputati tra Europa League e campionato. Il Milan si salva grazie ai colpi vincenti dei due bomber, di un ragazzo che ha saputo cambiare il volto della partita entrando dalla panchina, e dalla classe infinita di Gonzalo Higuain, decisivo nei momenti difficili con gol molto pesanti (già il quarto tra campionato e coppe). Il Milan così sale a quota 6 punti nel girone F e può guardare con ottimismo al passaggio del turno nel mese di novembre quando ospiterà in casa il Betis Siviglia, gara già decisiva per la qualificazione al turno successivo. Nel frattempo i rossoneri si godono Cutrone e Higuain, in tandem ancora più micidiali.