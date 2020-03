Milan, la nuova politica sugli ingaggi mette a rischio il futuro di Rebic in rossonero

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, la nuova politica sugli stipendi dei giocatori del Milan, che potrebbe portare i nuovi contratti tutti al di sotto dei 2 milioni di euro, potrebbe costringere i rossoneri a rivedere la possibilità di riscattare il prestito biennale di Ante Rebic. Oltre all'investimento per acquistarne il cartellino, tutto da trattare perché si tratta di una formula senza riscatto fissato in anticipo, ci sarebbe da capire come affrontare il discorso ingaggio: provare a proporgli un accordo entro i nuovi limiti oppure fare un'eccezione da top player? Un discorso comunque che con ogni probabilità non verrà affrontato prima dell'estate 2021, ovvero alla scadenza del prestito dall'Eintracht Francoforte.