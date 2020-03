Milan, la nuova rivoluzione di Gazidis: anche Romagnoli rischia l'addio

In casa Milan è in arrivo una nuova rivoluzione con la pianificazione dell'amministratore delegato Gazidis. Ralf Rangnick sarà il nuovo allenatore, che guiderà un gruppo composto principalmente da giovani scelti dal tecnico col suo staff. Ibrahimovic difficilmente resterà senza Boban e Maldini e anche il futuro di Donnarumma è quanto mai in bilico. Tra i possibili partenti c'è anche capitan Romagnoli, insieme a Rebic, Theo e Kjaer. Alcune trattative sono congelate in attesa di sviluppi per quanto riguarda la guida tecnica, come quella per Zaracho del Racing de Avellaneda. A riportarlo è Tuttosport.