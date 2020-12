Milan, la nuova vita di Kessie. Il “Presidente” comanda in mediana e pensa al rinnovo

Franck Kessie sta vivendo il miglior momento da quando è al Milan. Ad oggi il centrocampista ivoriano è uno dei più decisivi dell’intero campionato nel ruolo davanti la difesa. Un giocatore dominante atleticamente e fisicamente, migliorato anche sotto l’aspetto tattico. L’anno ha rischiato di finire sul mercato (c’erano gli interessamenti di molti club stranieri in Premier e in Ligue 1), ma dal post lockdown in poi è diventato un pilastro della squadra di Stefano Pioli.

Sempre presente nelle gare che contano, è diventato col tempo un fedelissimo di Pioli, migliorando anche il rapporto con l’allenatore stesso. L’ivoriano ha il contratto in scadenza nel mese di giugno del 2022 e ha intenzione di proseguire il rapporto con i rossoneri. A Milanello si sente a casa, viene chiamato il “Presidente” dai compagni di squadra, sta vivendo un momento estremamente positivo con la squadra e vuole continuare a farlo anche nei prossimi anni. Il suo agente si è già attivato e presto ci sarà un incontro a Casa Milan per discutere del prolungamento e di un adeguamento salariale. D’altronde il club è felice di averlo trattenuto (anche quando le cose non andavano così bene) e nelle prossime settimane vorrebbe prolungare il contratto con Kessie.