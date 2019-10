Milan, la panchina di Giampaolo è segnata ma il no di Spalletti inguaia tutti

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, nonostante domani sera Marco Giampaolo andrà regolarmente in panchina contro il Genoa, il suo destino potrebbe essere già segnato. I dirigenti rossoneri infatti stanno lavorando al suo sostituto già da qualche giorno, ma il primo in lista, ovvero Luciano Spalletti, ha rifiutato senza appello, mettendo nei guai Maldini e Boban.

Gli altri nomi - Ranieri è stato scartato. Intorno al nome di Garcia ci sono troppi punti interrogativi. Un ritorno di Gattuso sarebbe possibile solo in caso di addio di almeno due dirigenti su quattro tra Maldini, Boban, Massara e Gazidis, in ordine di difficoltà di rapporti. Insomma, un nome specifico ancora non c'è ma Giampaolo non può certo stare sereno, perché partendo dai rapporti nulli con Zorro fino al conto dei risultati, la sua panchina pare ormai segnata.