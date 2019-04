Milan, la paura di fallire blocca i giocatori. Ma col Toro c’è solo la vittoria

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il Milan è obbligato a vincere, senza se e senza ma. Non ci sono più scusanti per i rossoneri se vogliono ancora qualificarsi per la Champions League. I recenti risultati negativi hanno messo a repentaglio l’intera stagione e domani il popolo rossonero si aspetta una reazione decisa da parte della squadra di Gattuso. Solo il successo contro il Toro tirerà via dalla bufera il Milan, bersagliato da Atalanta, Roma, Lazio e i granata stessi. Al minimo passo falso i rossoneri potranno perdere la quarta piazza e lo spogliatoio la sta vivendo malissimo. Tutti hanno paura di fallire e probabilmente questo timore sta bloccando mentalmente e di conseguenza anche le gambe: “Per me la Champions sarebbe davvero una liberazione interiore”, spiega Caldara a Mediaset. “Perché mi sento in debito con la società, i tifosi e il mister, non sono riuscito a dare quello che volevo, quindi per me sarebbe bellissimo". Ma è un pensiero comune, quella della “liberazione interiore” perché tutti temono di buttare al vento un’altra annata dove ad un certo punto la Champions sembrava sicura, poco prima del derby, quando il Milan si giocava addirittura il terzo posto con i cugini.

“Servono prestazioni più che i risultati, questi arrivano da sé poi. Ognuno deve sapere che serve dare il dieci per cento in più ad ogni gara, e ancora di più in questo finale”, afferma invece Reina, che sprona i compagni di squadra a dare qualcosa in più in queste ultime 5 partite, e a non aver paura degli avversari. Gattuso sta pensando di tornare al 433 dopo aver sperimentato il 343 con la Lazio, e potrebbe inserire nuovamente dal primo minuto Lucas Paquetà, per schierare la miglior formazione possibile. Ballottaggio in mezzo al campo tra Biglia e Bakayoko, mentre in difesa Conti e Abate si giocano una maglia da titolare per sostituire l’infortunato Calabria. A Torino una delle partite più importanti dell’anno.