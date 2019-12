Milan, la pazienza per Ibrahimovic sta finendo: Jovic prima alternativa

La risposta di Zlatan Ibrahimovic non è ancora arrivata e al Milan stanno iniziando a perdere la pazienza. Ecco perché, come riporta Tuttosport, nei prossimi giorni potrebbe esserci un incontro (o una telefonata) per capire se il 30 dicembre, alla ripresa degli allenamenti rossoneri, l'attaccante svedese tornerà a Milanello.

Le alternative - Più passa il tempo e più è difficile per il 'Diavolo' lavorare a un'alternativa credibile in attacco. Oggi il nome più caldo è quello di Luka Jovic del Real Madrid, mentre la pista che porta a Erling Haaland è troppo complicata a causa dell'altissima concorrenza dei top club europei. Tutto in stand-by, comunque: priorità alla risposta di Ibra.