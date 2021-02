Milan, la pressione può aiutare: serve una svolta nelle rimonte

La battuta d’arresto contro lo Spezia lascia come strascico il soprasso dell’Inter in classifica, ma calendario alla mano concede ai rossoneri la più ghiotta delle opportunità per riprendere in mano la propria strada in vetta alla graduatoria. Paradossalmente, infatti, l’impegno infrasettimanale non ha mai rappresentato per gli uomini di Pioli un grosso problema nell’ambito di questa stagione. Le risposte che sono arrivate dagli impegni ravvicinati hanno sempre lasciato alle proprie spalle la sensazione che la tensione nervosa possa essere salutare per l’universo rossonero, quasi più di quanto non sia accaduto con più tempo per preparare l’impegno della domenica. I dati della stagione in corso lo sottolineano, così come è inevitabile prestare attenzione al calo di rendimento occorso con l’inizio del nuovo anno, magari dettato anche da una scelta di preparazione atletica che ha implicato carichi di lavoro di un certo livello in inverno per poterne trarre poi giovamento nel momento clou della stagione.

Un dato che invece merita uno spunto di riflessione è invece legato alle difficoltà rossonere nel ribaltare la situazione partendo da una posizione di svantaggio in campionato: è accaduto 6 volte, nella metà delle occasioni è arrivato un pareggio, le altre volte si sono annotate le tre sconfitte passate agli atti.