Milan, la prima di Paquetà: inizia l’avventura di un grande talento

Comincia oggi l’avventura in rossonero del talento brasiliano Lucas Paquetà. Il 21 enne ex Flamengo è sbarcato nella giornata di ieri a Milano e oggi lavorerà in gruppo con il resto della squadra al centro sportivo di Milanello. Costato 35 milioni più bonus, Paquetà è stato uno dei colpi più importanti del mercato di gennaio in Italia nell’era recente, e in generale il brasiliano più pagato dal Milan a livello di cartellino. Il giocatore sbarcato a Malpensa ha rilasciato importanti dichiarazioni: “Kakà è stato uno dei miei idoli - aveva poi detto - e il mio sogno è di riuscire bene nel Milan come ha fatto lui anche se non è il caso di fare paragoni. Vorrei fare il mio lavoro nel miglior modo possibile". Accompagnato dal padre Marcelo, la madre Cris, il fratello Matheus e la moglie Duda, nei prossimi giorni insieme a loro Paquetà troverà casa nel capoluogo lombardo. Dove potrebbe giocare il talento brasiliano? L’idea è schierarlo inizialmente come mezzala sinistra, al posto dell’infortunato Bonaventura. Ma in Brasile ha ricoperto più ruoli e dunque Gattuso ha la facoltà di poterlo inserire in diversi moduli, come il 4231, dove agirebbe alle spalle dell’unica punta. Il Milan comunque non si fermerà a Paquetà, ma punterà su altri due giocatori. Un attaccante e un centrocampista, ma non verranno spese cifre esorbitanti. L’idea è puntare su giovani interessanti, e comunque funzionali al gioco di Gattuso. Per un mercato che aiuterà sicuramente il tecnico calabrese a tentare l’assalto alla Champions.