Milan, la priorità è il terzino destro: Dumfries in pole, Emerson Royal l'alternativa

Nonostante a metà giugno sia arrivato il classe 2000 Kalulu, il Milan punta a fare un altro innesto per le fasce della difesa. Un rinforzo alla Theo Hernandez, scrive La Gazzetta dello Sport. Sono due i profili seguiti. Il primo, in pole in questa corsa, è Denzel Dumfries (24) del PSV, che costa 18 milioni e ha Mino Raiola come procuratore. L'altro è Emerson Royal (21), brasiliano del Barcellona che ha giocato l'ultima stagione in prestito al Betis e che ha un prezzo un po' più elevato, oltre i 20 milioni.