Milan, la prossima Europa League inizierà il 17 settembre. Per Roma e Napoli il 22 ottobre

vedi letture

La prossima stagione europea per il Milan inizierà il 17 settembre. Con la vittoria conquistata questa sera dalla Roma, che battendo il Torino ha blindato il quinto posto, la squadra di Stefano Pioli sarà costretta a iniziare l'Europa League 2020/21 partendo dal secondo turno preliminare che si disputerà in gara secca il 17 settembre. La stagione europea della Roma, al pari di quella del Napoli, inizierà invece oltre un mese dopo: l'inizio della fase a gironi è infatti in programma per il 22 ottobre. Ecco il calendario.

Turno preliminare: 20 agosto

1° turno di qualificazione: 27 agosto

2° turno di qualificazione: 17 settembre

3° turno di qualificazione: 24 settembre

Playoff: 1 ottobre

Fase a gironi: 22/29 ottobre, 5/26 novembre, 3/10 dicembre