Milan, la rabbia del perfezionista Ibrahimovic: lascia San Siro per primo e a testa bassa

La Gazzetta dello Sport di questa mattina racconta un retroscena a proposito della serata negativa di Ibrahimovic contro il Torino e della sua rabbia a fine gara. Lo svedese, è stato il primo a lasciare San Siro dopo la vittoria contro i granata, arrabbiato da buon perfezionista, per gli errori commessi nel corso della gara. L'attaccante era infuriato per aver sbagliato un paio di occasioni "facili" oltre che essere adirato con i compagni per una prestazione che non ha ritenuto all'altezza dei rossoneri. Nessuno dei compagni l'ha presa sul personale, anche perché questo atteggiamento è uno di quelli che permettono al giocatore di essere considerato vero e proprio leader nonostante siano passate poche settimane dal suo ritorno in Italia. Lo spogliatoio lo "venera" e continua a seguirlo e lui continuerà a ricercare la perfezione, come sempre del resto.