Milan, la reazione c’è. A Sassuolo rialza la testa e punta l’Europa

“Sia per il mister che per noi era troppo importante vincere”, così uno dei protagonisti del Milan, l’esterno spagnolo Suso, dopo la vittoria per 2-0 contro il Sassuolo. Un successo che fa respirare Vincenzo Montella e consente ai rossoneri di salire a 19 punti, al settimo posto solitario, alle spalle della Sampdoria. Il Milan non ha iniziato benissimo la gara ma poi ha trovato la rete di Romangoli che ha sbloccato psicologicamente il gruppo. Prima marcatura stagionale per il difensore, da quel momento in poi il Milan ha iniziato ad avere più coraggio e tentare la giocata. A fine gara sono stati dieci i tiri nello specchio della porta difesa da Consigli, mai così tanti fino ad oggi in serie A per gli uomini di Montella. Nella ripresa ci ha pensato ancora una volta Suso a chiudere il match con uno dei gol spettacolari, il quinto in serie A. Vero trascinatore.

Si è visto finalmente anche il miglior Bonucci della stagione, forse lo stop forzato (squalifica di due turni) gli ha fatto bene, si è liberato la mente delle pressioni per ricominciare da capo. Positiva pure la gara di Kessie e Romagnoli, così come Donnarumma, sicuro e decisivo in un paio di situazioni pericolose. Da rivedere ancora Kalinic e Calhanoglu.

Con questo successo Montella può respirare, preparare al meglio la sfida contro il Napoli al rientro dalla sosta e per qualche giorno si placheranno le voci sull’esonero. La società d’altronde ha parlato in termini positivi dell’allenatore anche ieri sera: “Montella ha la nostra fiducia, lavoriamo tutti i giorni per far sì che questo progetto continui. Magari ci aspettavamo meno difficoltà, ma lavoriamo tutti insieme per andare avanti”, ha detto il direttore sportivo Massimiliano Mirabelli.