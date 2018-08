Milan, la Roma è già un esame per tutti

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Milan è costretto a rialzare subito la testa dopo la sconfitta di Napoli per dare un segnale concreto. Come dice Gattuso, i primi 55 minuti sono stati positivi al San Paolo, ma la gara termina dopo 90 minuti e se il Milan ha subito tre gol nella ripresa, vuol che c’è molto da lavorare. Il tecnico calabrese comunque non butta via tutto: “Non è tutto da buttar via, sono state fatte buone cose, sento che molti hanno spento la luce e su questo dobbiamo migliorare. Dobbiamo essere più bravi nell'interpretazione della gara, appena abbiamo cambiato qualcosa siamo calati a livello mentale, e siamo usciti dal campo. Dobbiamo stare 95 minuti sul pezzo".

Durante la conferenza di ieri Gattuso è tornato a parlare anche del cambio che secondo lui ha cambiato il volto della gara: “Ho avuto fretta di cambiare Biglia a Napoli, ed è l'errore più grande da parte mia. Ho sempre provato Bakayoko da mezzala in allenamento, e solo una volta da vertice basso, e su quel cambio li ho sbagliato, e ho pagato le conseguenze", ha ammesso con grande sincerità. Il Milan spera così di imparare dagli errori, e la regola vale sia per i giocatori che per l’allenatore, così la Roma rappresenta già un esame per tutti. Se Gattuso e i suoi ragazzi incapperanno in un’altra serata storta, allora le prospettive di una stagione felice inizieranno a compromettersi. Al contrario un bel risultato positivo porterebbe serenità all’ambiente, e darebbe l’opportunità di lavorare con maggiore tranquillità durante la sosta per le nazionali. D’altronde dopo anni complicati il Milan deve rialzare la testa, e occasioni come quella di stasera a San Siro sono fondamentali per dimostrare di essere cresciuti.