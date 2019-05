La Gazzetta dello Sport fa il punto sul Milan e sul contenzioso aperto con la UEFA. Il bilancio del triennio '15-'18 del club è ancora in rosso, fatto che ha portato ad un nuovo deferimento che a sua volta potrebbe far maturare un altro anno di squalifica.

Ma a differenza di quanto successo nei mesi scorsi il Milan potrebbe accettare il verdetto e non proseguire l'iter, magari affrontando con l'organismo europeo un discorso più ampio che potrebbe portare ad un Settlement Agreement. Una decisione definitiva è attesa fra metà maggio e inizio giugno, col Milan che a quel punto deciderà il da farsi. Ma l'idea, eventualmente, di non fare ricorso c'è e ad oggi sembra la strada più in auge.