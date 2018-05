Milan, la situazione di Bacca è una spina: vuole rimanere al Villarreal

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Carlos Bacca potrebbe essere uscito dalla porta e poi rientrare dalla finestra. Il colombiano, 18 gol in stagione, è in prestito dal Milan al Villarreal, con un diritto di riscatto fissato a 15,5 milioni di euro. Gazzetta spiega come i valenciani vogliano un forte sconto, mentre lo stesso sudamericano non vuole sentire parlare di un rientro al Milan. Per ora lo scenario è bloccato, con Bacca che ha offerte anche da Cina e Arabia Saudita.