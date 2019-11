© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Elliott vuole puntare su una rosa composta soprattutto da giovani e potenziali campioni, ma non chiude comunque la porta a nuovi innesti di esperienza: lo riferisce oggi il Corriere della Sera che spiega che, a conferma di questo, in estate la proprietà aveva dato il suo ok all'eventuale arrivo di Modric, così come un anno fa Gazidis non aveva detto no all'idea Ibrahimovic.