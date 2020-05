Milan, la strategia per Jovic è il prestito biennale: l'alternativa resta Boadu

vedi letture

L'obiettivo del Milan è quello di acquistare una punta giovane che possa completare il reparto offensivo al di là del futuro di Ibrahimovic. In cima alla lista c'è Luka Jovic del Real Madrid. L'idea è quella di acquistarlo con un prestito biennale con obbligo di riscatto: un modo per rinviare il pagamento ma anche per permettere ai Blancos di ammortizzare i costi dell'investimento. L'alternativa resta Boadu dell'AZ Alkmaar, profilo perfetto per l'idea di calcio che Rangnick vorrebbe sviluppare nei prossimi anni a Milano. A riportarlo è Tuttosport.