Milan, la valutazione di Paqueta alle stelle ma Leonardo non molla

Resta vivo l'interesse del Milan per Lucas Paquetà, stellina del Flamengo che con le recenti prestazioni ha visto la sua valutazione salire ben oltre i 50 milioni di euro. Il sudamericano è però un vero e proprio pallino di Leonardo, racconta Tuttosport oggi in edicola, sul ragazzo ci sono le grandi d'Europa ma il dt rossonero non molla e vuole vincere la concorrenza anche del Barcellona.