Milan, l’Uefa dice no per un anno. Commisso a gamba tesa

La tanto attesa sentenza dell’Uefa è arrivata nel pomeriggio di ieri. Dopo attimi di caos sulla traduzione e l’interpretazione del comunicato pervenuto da Nyon, la camera giudicante ha fatto sapere che il Milan verrà escluso dalla prossima Europa League, inoltre nella sentenza non vengono menzionate multe a carico del club. Immediata la reazione del Milan che ha ufficializzato il ricorso al Tas di Losanna. L’ad Marco Fassone spera di ottenere risposta in tempi brevi proprio per iniziare a preparare la stagione, il cui raduno è fissato per il 9 luglio a Milanello. Ci vorranno una decina di giorni invece per conoscere la risposta del Tas e nel frattempo vanno avanti le trattative per la cessione del club.

Nella serata di ieri ha parlato l’acquirente Rocco Commisso, l’italo-americano che sta cercando di strappare la maggioranza delle quote del Milan è entrato a gamba tesa, parlando al giornale America Oggi: “La trattativa per l’acquisto del Milan continua, nonostante la difficoltà di comunicazione personale dovuta alla costante presenza di un emissario. Chiudo il contratto, ma soltanto alle mie condizioni - ha spiegato ancora Commisso -. Ma sia chiaro, prima devo avere un accordo vincolante. Non accetterei mai di essere in minoranza. Il club deve essere mio perchè credo di poterlo gestire e farlo tornare ai massimi splendori”. Dopo la frenata delle scorse ore le parti hanno ripreso a dialogare, le contrattazioni proseguono anche se l’obiettivo del proprietario rossonero sono sempre le stesse: cercare di strappare le condizioni economiche migliori prima di abdicare.