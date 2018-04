Milan, l’ultima sfida di mago Gattuso: far riapparire i gol

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Per una beffarda ironia della sorte, proprio a margine della fantastica rincorsa del Milan targata Gattuso e culminata con il più che meritato rinnovo sino al giugno 2021, i rossoneri stanno vivendo un momento di inevitabile appannamento. Difficoltà figlie di una corsa a perdifiato contraddistinta da un recupero di punti e di obiettivi che parevano impossibili da perseguire solo sino a qualche mese fa, ma che allo stato attuale delle cose rendono molto complicato il compimento del sogno rimonta legato ad una posizione valida per la prossima Champions League. È soprattutto il reparto avanzato ad affrontare un momento di flessione, dovuto ad un calo di condizione di fatto inevitabile ma anche alla carenza strutturale evidenziata dalla mancanza di un vero e proprio bomber. Gli investimenti estivi per Kalinic, voluto con forza dall’ex allenatore Montella, e Andre Silva non hanno ripagato le attese e soprattutto i bonifici, ed il solo Cutrone non può essere sufficiente per centrare un obiettivo tanto ambizioso contro avversari ben più sfruttati. Per giunta, anche la brillantezza di elementi come Suso ed in parte Chalanoglu è venuta meno nelle ultime settimane, mettendo a repentaglio quell’andatura disinvolta che stava facendo sognare. A Gattuso il compito di ricostruire quell’ecosistema tattico e quella spinta emozionale indispensabile per il definitivo ed insperato salto di qualità.