Milan, l’ultimo sforzo prima del mercato. Gattuso recupera Biglia

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Novanta minuti separano il Milan dalla qualificazione diretta alla prossima Europa League senza passare dai preliminari estivi. La squadra di Gattuso proverà a difendere con i denti la sesta piazza, quel punticino che separa i rossoneri dell’Atalanta è preziosissimo e andrà custodito gelosamente in quest’ultimo turno di serie A. I bergamaschi saranno impegnati in Sardegna contro il Cagliari, match complicato perché la formazione di Lopez deve ancora salvarsi e ha bisogno di un successo per la permanenza sicura in serie A, mentre il Milan ospiterà la Fiorentina ormai fuori dai giochi dopo il ko proprio contro il Cagliari domenica scorsa. Ma la viola vorrà come sempre mettere in difficoltà il Milan, tra le due formazioni c’è sempre grande competitività e sarà una sfida accesa.

Gattuso ha chiesto ai suoi ragazzi di chiudere in bellezza, di dare un’ultima gioia ai tifosi milanisti prima di chiudere la stagione e salutare qualche giocatore che andrà ai Mondiali, mentre per gli altri l’appuntamento sarà a inizio luglio al ritiro estivo. Per la sfida alla Fiorentina il tecnico calabrese ha recuperato anche Lucas Biglia, uscito malconcio dalla partita contro l’Atalanta dopo un fallo causato dal connazionale Alejandro Gomez. Dovrebbe tornare anche Davide Calabria al posto di Abate, mentre Montolivo e Borini saranno squalificati. Il resto della formazione sarà quella utilizzata da Gattuso da gennaio ad oggi, con Kessie e Bonaventura a centrocampo, Bonucci e Romagnoli in difesa, Suso e Calhanoglu in attacco. Solito ballottaggio tra Cutrone e Kalinic al centro del tridente, mentre sarà ancora una volta panchina per Andrè Silva, ormai con la mente proiettato già ai mondiali con il suo Portogallo. Alla chiusura di Milan-Fiorentina la dirigenza rossonera penserà al mercato ma dovrà attendere prima la sentenza dell’Uefa per capire il budget a disposizione e a quali paletti dover sottostare nei prossimi mesi. Gli obiettivi poi sono sempre quelli dichiarati: un attaccante molto forte e una mezzala che possa dare qualità e quantità a Gattuso.