Milan lanciato verso l'Europa. Anche senza Ibra i rossoneri vincono e convincono di nuovo

Seconda vittoria in altrettante partite al ritorno dal lockdown per il Milan. Un 2-0 meritato contro la Roma, che ha sì avuto il dominio nella prima mezzora di gioco, ma che dopo il cooling break ha lasciato sempre più spazio ai rossoneri, divenuti padroni assoluti del campo nel secondo tempo. Equilibrio spezzato a meno di un quarto d'ora dalla fine con un Ante Rebic bravo a sfruttare un errore di Zappacosta e dar vita a un'azione da lui finalizzata. Ottavo centro per il croato, a segno anche contro il Lecce. Calhanoglu, fra i migliori in campo nonché il più pericoloso della squadra di Pioli, trova la rete a un minuto dalla fine grazie a un calcio di rigore perfettamente eseguito per fallo di Smalling su Théo Hernandez. Con questo successo il Milan si porta a -6 dai giallorossi, quinti in classifica e ormai destinati a salutare la Champions League. Un quinto posto che per i rossoneri sarebbe fondamentale poiché eviterebbe faticosi turni preliminari per entrare nella fase a gironi di Europa League. Da sottolineare la prova positiva di Paqueta, finalmente autore di una prova all'altezza e non da giocatore intristito come è stato per un anno. Bene anche il belga Saelemaekers. I due ingressi in campo, come ha ammesso Stefano Pioli, sono stati la svolta della partita. Con questo stato di forma e questo spirito, l'assenza di Ibrahimovic si fa sentire meno.