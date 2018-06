Milan, largo ai giovani: in attacco gli obiettivi sono Morata e Werner

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La sentenza della camera giudicante dell’Uefa dirà non solo se il Milan parteciperà alla prossima Europa League, ma anche come sarà il mercato estivo dei rossoneri: senza le coppe europee, il club di via Aldo Rossi avrebbe infatti un budget più piccolo a disposizione e quindi anche gli obiettivi sarebbero giocatori meno costosi. In attesa di capire quali saranno le decisioni del massimo organo del calcio europeo, il ds Massimiliano Mirabelli non resta comunque fermo e sta tenendo vivi i rapporti con agenti, società e calciatori. Gattuso - sottolinea La Gazzetta dello Sport - ha chiesto giocatori con esperienza, ma questo non vuol dire che debbano essere avanti con l'età: gli obiettivi principali del Milan per l’attacco sono infatti Alvaro Morata, 25 anni, e Timo Werner, 22 anni, vale a dire due centravanti giovani ma già esperti. Con uno di loro due, in via Aldo Rossi sperano di risolvere il problema del gol, ma per arrivare a loro tra meno di due settimane dovranno arrivare buone notizie dall’Uefa.