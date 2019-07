Milan, Laxalt in uscita: i rossoneri lo valutano 15 milioni

© foto di Federico Gaetano

Con l’arrivo di Theo Hernandez sono diventati quattro i terzini sinistri presenti in rosa. Troppi, ovviamente, per un Milan impegnato solo in campionato e Coppa Italia. Ecco perché Laxalt potrebbe lasciare il club rossonero nel corso dell’estate. L’uruguaiano è quello con più richieste. Piace a Zenit San Pietroburgo e Atalanta: la sua valutazione, come riporta Tuttosport, è di circa 15 milioni.