Milan, Laxalt o Rodriguez per arrivare a Miranchuk: dubbi da parte della Lokomotiv Mosca

Secondo quanto riportato da SportMediaset, il Milan continua a seguire con grande interesse Aleksej Miranchuk della Lokomotiv Mosca che ha una valutazione di 20 milioni di euro. Il club rossonero vorrebbe inserire delle contropartite tecniche come Laxalt e Rodriguez, ma questa soluzione non stuzzica i russi visto che le richieste per il centrocampista non mancano. Il giocatore, tra le altre, piace anche all'Atalanta.