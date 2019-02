Milan, Laxalt: "Romagnoli grande capitano. È un punto di riferimento"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Diego Laxalt, esterno del Milan, ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Queste le sue parole: "Romagnoli ha solo 24 anni ma ha la personalità di un veterano. Come lavoratore è molto serio e questo è importante perché deve dare l'esempio. Ci dà un grande riferimento e ci vuole uno come lui in questa squadra. Ci aiuta tanto, vuole continuare a crescere e lavora per questo".