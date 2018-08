Milan, Laxalt: "San Siro carica ogni giocatore, sarà una gara speciale"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nel pre partita di Milan-Roma, Diego Laxalt ha parlato così ai microfoni di Milan TV: "Ci aspetta una partita molto difficile, ma è la prima in casa quindi vogliamo vincere a tutti i costi seguendo il mister e con le nostre forze. Dobbiamo pensare solo a vincere. Prima volta a San Siro? Lo stadio pieno è una cosa che carica ogni giocatore, questa gara sarà speciale per me perché sarà la prima volta in questo stadio da rossonero e sarò sempre a disposizione".