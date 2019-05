Milan, Laxalt: "Una vittoria per tenere acceso il sogno Champions"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Intervistato da Milan Tv, Diego Laxalt ha parlato così nel pre gara della sfida contro il Frosinone: "Oggi essendo l'ultima in casa, non dobbiamo solo dare soddisfazione al pubblico ma anche vincere bene e prendere questi tre punti per tenere in piedi questo obiettivo Champions. Ci pensiamo da tutto l'anno, sarebbe una cosa pazzesca, oggi dobbiamo vincere per tenere l'obiettivo raggiungibile. Frosinone? Loro faranno una partita importante perché giocare contro il Milan porta sempre stimoli, non dobbiamo perdere la testa e gestire con attenzione".