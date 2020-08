Milan, Laxalt verso la Lokomotiv Mosca. Derby di Siviglia per Calabria

vedi letture

Come si legge sulle pagine di Tuttosport ci sono due elementi dell’attuale rosa del Milan con le valigie in mano. Diego Laxalt non ha convinto lo staff tecnico rossonero: l’uruguaiano è seguito dalla Lokomotiv Mosca, che ritiene però eccessiva la richiesta del Milan (10 milioni). Anche Calabria dovrebbe lasciare Milanello: il terzino piace a Siviglia e Betis, che lo vorrebbero in prestito (ci vuole almeno l’obbligo di riscatto).