Milan-Lazio 3-2, le pagelle: i 10 regalano spettacolo ma Babbo Natale è Hernandez

Milan-Lazio 3-2

LE PAGELLE

Milan (di Marco Conterio)

Donnarumma 6.5 Allarga l'alettone sul rigore di Immobile e piroetta pronto per la respinta. Luis Alberto è più svelto ma che paratona. Incolpevole sul 2-2 della Scarpa d'Oro.

Calabria 6 Marusic, destro sulla sinistra come nelle peggiori storie politiche, lo mette inizialmente in difficoltà. La Lazio punge spesso dalle sue parti ma poi nel finale va in crescendo e strappa una sufficienza risicata. (dal 93' Dalot sv

Kalulu 5.5 S'adatta alla meglio da centrale e non sfigura neanche. Tempismo e qualità, solo che poi Immobile gli dimostra che differenza c'è tra una Scarpa d'Oro e un esordiente.

Romagnoli 6 Controlla senza grandi sbavature gli attaccanti della Lazio che preferiscono piuttosto gravitargli lontano. Gestione e posizione, prestazione sufficiente.

Hernandez 7.5 Segna allo scadere, natalizio, per regalare un sogno ai tifosi del Milan. Che sarà del futuro è presto per scoprirlo. Ma con un campione così è più facile sognare.

Tonali 6 Ha tempi, modi e metodi. Però Bennacer e Kessie insieme son più affiatati, non tanto in fase di costruzione quanto in quella d'interdizione. Cala nella ripresa ma tutto sommato si fa sentire.

Krunic 5.5 Fa rimpiangere i titolari, soprattutto nel secondo tempo. Nel primo è già meno confusionario, quando la Lazio aumenta i giri, però, sembra la Ferrari all'inseguimento di Hamilton.

Saelemaekers 6 Da quella parte s'accende solo a tratti. Però in fase difensiva è ordinato, puntuale e preciso. Prestazione non ricca di colori ma neanche di sbavature. (dal 65' Castillejo 5.5 Pioli da lui cercava più fiammate e sortite offensive, magari ribaltamenti di fronte, forse accelerazioni per rovesciare la Lazio. Nada. dal 93' Maldini sv)

Calhanoglu 7.5 Dolce stil turco. Una delizia di spada, una meraviglia di fioretto. E' tecnica, tattica, sostanza e freddezza. Si merita il rinnovo, la dieci e il ruolo da leader. L'assist per il 3-2 su angolo è la ciliegina.

Rebic 7 Mancava al gran ballo del marcatore, mette così alle spalle l'incubo e il fardello di punta spuntata. Testa bassa e corsa, non è una punta e a sinistra è più a suo agio. Conquista anche il rigore, sfiora il terzo per due volte.

Leao 5.5 Ancora tutto da inquadrare tatticamente, è però da incorniciare quando parte palla al piede. Però negli ultimi venticinque è poco freddo, così resta il rebus: al Milan serve o no un vero vice Ibrahimovic? (dal 79' Hauge sv)

Pioli 7.5 Il Milan gioca bene, sbaglia, rimedia, s'intestardisce. Vince. Conclude il 2020 col capolavoro, in una cavalcata straordinaria. Merita ogni applauso e lode perché la sua è una squadra coraggiosa e che gioca da grande.

Lazio (di Giorgia Baldinacci)

Reina 6 - Non può nulla sui gol, ma si fa notare per una parata importante su Rebic nel finale prima che il gol di Hernandez lo costringa alla sconfitta.

Patric 5 - Ci mette grinta e impegno, ma queste due da sole non possono bastare soprattutto dopo l'entrata su Rebic, nettamente in ritardo, che costa il rigore e il raddoppio milanista. Un black out, quello dello spagnolo, che ancora una volta pecca di irruenza, un vizio che l'ex Barcellona non sembra voler perdere.

Luiz Felipe 6 - Ordinato e attento, non sbaglia praticamente nulla posizionandosi sempre nel migliore dei modi e rendendo facili interventi a notevole coefficiente di rischio. Una partita di sostanza senza nessuna voglia strafare.

Radu 6 - L'esperienza non gli manca di certo e il romeno la fa valere quando serve: puntuale negli anticipi, efficace in chiusura.

Lazzari 6 - Un motorino inesauribile sulla destra. Le sue accelerazioni mettono in difficoltà anche un giocatore come Hernandez, costretto in diverse occasioni a rimanere basso proprio per fronteggiarlo.

Milinkovic-Savic 6,5 - Il suo assist per Immobile è di quelli da far vedere nelle scuole calcio, un tocco sotto che da solo vale una serata intera. Il serbo, però, non è solo tocchi deliziosi ma anche tanta sostanza e forza fisica che ne fanno un giocatore imprescindibile per Inzaghi. (Dal 74' Akpa Akpro s.v.)

Escalante 6 - Fatica nei primi 20 minuti, preso in mezzo dal pressing rossonero e dai ritmi elevati, ma cresce alla distanza recuperando palloni e dettando il ritmo della manovra biancoceleste. (Dal 46' Cataldi 6 - Il suo ingresso cambia il volto alla Lazio dando nuova linfa alla squadra di Inzaghi)

Luis Alberto 6,5 - Una partita di grande spessore la sua, sempre nel vivo del gioco e pronto ad aiutare i compagni creando superiorità numerica. Ha il grande merito di ribadire in rete il pallone parato da Donnarumma dopo il rigore di Immobile dando il via alla rimonta laziale.

Marusic 5,5 - Si addormenta sul calcio d'angolo che regala il vantaggio al Milan, un errore che Rebic non perdona. Tenta di riscattarsi andando avanti e indietro sulla fascia sinistra mettendo in difficoltà Calabria pur calando alla distanza.

Correa 6,5 - Riporta la Lazio in partita procurandosi il rigore. Ha sui piedi anche una buona occasione per andare a segno prima che l'infortunio lo costringa ad abbandonare il campo(Dal 32' Muriqi 5 - entra al posto di Correa, ma il suo ingresso non apporta benifici alla squadra biancoceleste)

Immobile 6,5 - Nel primo tempo sbaglia un rigore e gira a vuoto, ma nella ripresa ecco il graffio che riporta la Lazio in parità con un sinistro al volo che beffa Donnarumma, un gesto da attaccante vero che conferma come, nonostante una serata non perfetta, non si vinca la Scarpa d'oro per caso. (Dal 74' Pereira s.v.)

All. Inzaghi 6 - Deve fare i conti con assenze e giocatori non al top della forma, ma arriva a Milano con la ferma intenzione di giocarsi le proprie chance. Alla fine ne esce con una sconfitta contro la capolista che, per quanto visto in campo, non sembra essere meritata.