Milan-Lazio, lavori in corso: si è parlato di Lapadula, affare Biglia indipendente

L'edizione romana di Leggo aggiorna sulle situazioni tra Milan e Lazio ancora da definire. In particolare, le due società avrebbero parlato di un possibile approdo in biancoceleste di Gianluca Lapadula: una possibile operazione, quest'ultima, che comunque sarebbe indipendente rispetto a quella per Lucas Biglia, centrocampista invece molto vicino ai rossoneri.